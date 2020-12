Edição inédita do The Voice Brasil marca Natal musical da Globo

A Globo preparou uma programação de final de ano musical com uma edição inédita de The Voice Brasil, especial de Natal. Com ritmos para todos os gostos, o programa será exibido na quinta-feira (24), véspera de Natal, às 22h45min, após a novela A Força do Querer. Os técnicos Carlinhos Brown, Lulu Santos, Iza, Michel Teló, Claudia Leitte, Daniel, Ludmilla e Mumuzinho comemoram o fato de poder celebrar o Natal com o público de casa.

Além de apresentações individuais, duetos e em grupo, o especial de Natal contará com as participações de Lucy Alves (2ª temporada), Leo Paim (7ª temporada), Willian Kessley (8ª temporada), além dos finalistas do ‘The Voice Brasil 2020’ (Ana Canhoto, Douglas Ramalho, Izrra) e o grande vencedor da temporada, Victor Alves, tudo sob o comando de Tiago Leifert, presente no reality desde sua estreia. “Este ano será um super especial de Natal e espero que o público goste bastante”, afirma o apresentador.

Ansiosos e felizes para o encontro, os técnicos comentam sobre lembranças do Natal em família e como a música sempre esteve presente em suas vidas. Carlinhos Brown se recorda com saudade das celebrações de Natal. “Era um Natal em que todo mundo enfeitava as ruas, e suas casas, com areia branca e folha de pitanga. E tinha o licuri (óleo de licuri) pintado de tinta prata. Isso me lembra a infância e um Natal muito original que nós vivíamos. Não tinha essa cara do Natal da neve não. Tinha uma coisa festeira, de areia. Amava e tenho saudades desse tempo”.

O cantor Daniel conta que o Natal sempre significou um momento de emoção. “É a chegada do ser de luz, a chegada da esperança nos nossos corações, de renascimento. Sempre foi muito significante”, afirma. Mumuzinho endossa o sentimento. “A música sempre esteve presente na minha vida e, claro, em todas as datas comemorativas da minha vida. O samba está enraizado na minha vida e na da minha família, então sempre foi o estilo musical que mais ouvia. Já viu alguém triste em volta de uma roda de samba? Impossível”.

Novata na família Voice, Ludmilla diz que Natal sempre foi uma grande reunião familiar. “Então, não podia faltar música. Mas era de todos os tipos: pagode, funk, pop, samba, axé, entre outros, o que não podia faltar era música animada”, lembra. A cantora Claudia Leitte se recorda que, no Natal, cantava músicas clássicas da época na escola e em casa e IZA declara seu carinho pela época do ano. “Eu amo o Natal, acho que é a época do ano que eu mais gosto. Eu sempre me divirto muito quando estou com minha família”, declara.

Lulu Santos revela que muitos dos álbuns dos artistas mais populares costumavam ser lançados nesta época do ano. “Eram os cobiçados na árvore de Natal, e que depois de desembrulhados (ou baixados) são a trilha sonora das festas. Nas datas especiais, a TV ligada é essencial. Uma programação musical variada é o melhor presente que podemos oferecer”, afirma.