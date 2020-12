TV Rá Tim Bum exibe programação especial de fim de ano

A TV Rá Tim Bum exibe neste final de ano uma retrospectiva inédita da programação de 2020, com edições temáticas comemorativas. E em comemoração ao Natal e Ano Novo, o canal da TV Cultura exibe diversos programas sobre o tema. São eles: Era uma vez no Quintal - Auto de Natal; Rev & Roll - A travessia antes do Natal; X Tudo - Natal; Cocoricó; o inédito A Mansão Maluca do Professor Ambrósio - Especial de Natal; Nilba e os Desastronautas - Natal na Lua Ervilha; Rubra e as Criaturas; Tromba Trem - Natal Encalhado e Que Monstro te Mordeu?.

Com apresentação dos bonecos Rá, Tim, Bum e ÉHora, as retrospectivas inéditas relembram a programação enquanto comentam e pontuam os desafios desse ano atípico, além de desejarem boas festas em clima de alegria e esperança. Vão ao ar as versões Natal na quinta-feira (24), a partir das 6h, com reprise na sexta-feira (25), às 15h, e a Ano Novo, no dia 31, às 19h, com reprise em 1 de janeiro, às 15h.

Programação:

Natal

Dia 24/12

- Era uma vez no Quintal - Auto de Natal - 6h e 23h;

- Rev & Roll - A Travessia antes do Natal - 10h50 e 3h30;

- X Tudo - Natal - 16h30;

- Cocoricó - 18h45;

- A Mansão Maluca do Professor Ambrósio - Especial de Natal - 20h;

- Nilba e os Desastronautas - Natal na Lua Ervilha - 21h20.

Dia 25/12

- A Mansão Maluca do Professor Ambrósio - Especial de Natal - 11h35;

- Nilba e os Desastronautas - Natal na Lua Ervilha - 11h30;

- Rubra e as Criaturas - 1h e 8h30;

- Tromba Trem - Natal Encalhado - 11h e 17h30;

- Cocoricó - 18h45;

- X Tudo - Natal - 22h.

Ano Novo

Dia 31/12

- Que Monstro Te Mordeu? - 17h;

Dia 1/1

- Que Monstro Te Mordeu? - 9h.