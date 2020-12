Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre lança projeto Amigo Ospa

Uma das grandes orquestras da América Latina, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) tem desafios que reforçam a necessidade de parcerias, em uma trajetória que acumula sete décadas ininterruptas de música de concerto. Para criar um relacionamento mais próximo com seu público e captar recursos para projetos sociais, educacionais e culturais, a Fundação Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Fospa) elaborou o projeto Amigo Ospa.

O programa é um plano anual de benefícios, dividido em cinco categorias, que busca garantir ao contribuidor uma experiência singular e, simultaneamente, auxiliar as atividades da Sinfônica. Já é possível adquiri-lo pelo site da Orquestra , onde constam todas as informações. Com o preenchimento do formulário de adesão , a equipe do Amigo Ospa entra em contato com as instruções relativas à realização do pagamento, que é feito via depósito bancário.

O maestro e diretor artístico da Orquestra, Evandro Matté, destaca que ‘‘com a consolidação da Casa da Ospa, houve um planejamento que possibilitou a oferta de um plano de fidelidade exclusivo para frequentadores da temporada artística da Ospa. A concretização desse objetivo, por muitos anos, foi inviável, porque os lugares em que nos apresentávamos não eram nossos. Então, agora, nós temos a certeza de um planejamento concreto, com datas precisas de ocupação do espaço e, por consequência, podemos realizar um programa de ofertas com a mesma antecedência". A ampliação do complexo Casa da Ospa também permite, segundo o Matté, oferecer outros produtos além dos concertos: "Temos, assim, muito a crescer dentro desse projeto".

Faixas de contribuição

O programa é dividido em cinco segmentos de investimento: Amigo Ospa Estudante (investimento de R$ 80,00 a R$ 249,00), Amigo Ospa Apoiador (investimento de R$ 250,00 a R$ 799,00 anual), Amigo Ospa Benfeitor (investimento de R$ 800,00 a R$ 1.999,00 anual), Amigo Ospa Mantenedor (investimento de R$ 2.000,00 a R$ 4.999,00 anual) e Amigo Ospa Mecenas (investimento acima de R$ 5.000,00 anual). Todos os benefícios são válidos para o ano de contratação do plano, ou seja, do início ao fim de uma temporada artística da Ospa. As vantagens seguem descritas abaixo:

Amigo Ospa Estudante: Desconto nos ingressos (60% - todos concertos pagos da Ospa); citação de nome do contribuinte no site; possibilidade de dedução do Imposto de Renda; presença no ensaio geral, com acompanhante (concertos definidos pela produção).

Amigo Ospa Apoiador: Desconto nos ingressos (50% - todos concertos pagos da Ospa); citação de nome do contribuinte no site; possibilidade de dedução do Imposto de Renda; CD Ospa e Convidados.

Amigo Ospa Benfeitor: Desconto nos ingressos (50% - todos concertos pagos da Ospa); citação de nome do contribuinte no site; possibilidade de dedução do Imposto de Renda; CD Ospa e Convidados; presença no ensaio geral, com acompanhante (concertos definidos pela produção); pré-lançamento do CD Ospa e Convidados.

Amigo Ospa Mantenedor: Desconto nos ingressos (50% - todos concertos pagos da Ospa); citação de nome do contribuinte no site; possibilidade de dedução do Imposto de Renda; CD Ospa e Convidados; presença no ensaio geral, com acompanhante (concertos definidos pela produção); pré-lançamento do CD Ospa e Convidados; conteúdos exclusivos.

Amigo Ospa Mecenas: Desconto nos ingressos (50% - todos concertos pagos da Ospa); citação de nome do contribuinte no site; possibilidade de dedução do Imposto de Renda; CD Ospa e Convidados; presença no ensaio geral, com acompanhante (concertos definidos pela produção); pré-lançamento do CD Ospa e Convidados; conteúdos exclusivos; kit personalizado Ospa (item da loja Ospa).

Dedução do Imposto de Renda

É possível abater até 100% do investimento no Amigo Ospa por meio do Imposto de Renda. A dedução é feita na sua declaração no ano seguinte à contratação do plano de benefícios. Durante o processo, essa é realizada na opção “declaração completa”. É possível fazê-la até o dia 29 de dezembro do ano em questão. Pessoas físicas podem deduzir até 6% do imposto devido, sem pagar nada a mais. A equipe do Amigo Ospa encaminha por e-mail o recibo de mecenato, que é o comprovante de doação realizada e onde constam todos os dados necessários para a realização da dedução. O valor não pode ser abatido em demais impostos.

Pessoas jurídicas