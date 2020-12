Canal Arte1 exibe documentário 'Beethoven é Pop' nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (23), às 18h, o canal Arte1 leva ao ar um documentário que mostra os diálogos da obra de Ludwig Van Beethoven (1770-1827) com diversos gêneros musicais e artísticos: do heavy metal à popular trilha sonora da venda do gás de cozinha, passando pelo brega-funk, artes visuais e dança. Produção própria do canal, Beethoven é Pop destaca a abrangência do compositor e a sua repercussão nas mais variadas camadas da sociedade e estilos.

Andreas Kisser, guitarrista da banda de heavy metal Sepultura, participa do documentário contando as ligações entre a música clássica e o rock extremo, principalmente, a partir de sua própria vivência como um músico que tem o erudito como base de sua formação. Para ele, "Beethoven poderia ser considerado um headbanger" — termo usado para designar os fãs do estilo musical — tanto pela atitude rebelde quanto pelo peso de suas composições. Além de comentar sua relação, Kisser comenta a releitura metaleira da 9ª Sinfonia que fez com o Sepultura na faixa Ludwig Van, presente no disco A-Lex, de 2009, cuja inspiração foi a obra Laranja Mecânica, do escritor Anthony Burgess.

Em sintonia com o guitarrista, o maestro da Orquestra Municipal de São Paulo, Roberto Minczuk defende que o compositor de Bonn pode realmente ser considerado o primeiro roqueiro da história da música por aplicar o desenvolvimento musical "fortíssimo" o tempo todo ao longo de suas partituras. Minczuk aproveita e relembra também o episódio em que abriu o Rock in Rio, em 2013, ao lado da Orquestra Sinfônica Brasileira, com a 5ª Sinfonia, e a reação catártica do público.

Na produção, outros especialistas e personagens traçam paralelos inusitados, caso do produtor de brega-funk do Recife, JS O Mão de Ouro, que remixou a 5ª e a 9ª Sinfonia para fazer “a galera dançar com Beethoven essas músicas mais antigas”, como ele mesmo conta.

O musicólogo, compositor e professor da Faculdade Santa Marcelina, em São Paulo, Sergio Molina costura os diferentes paralelos com demonstrações de acordes no piano e falas que fundamentam o caráter universal e futurista da obra de Beethoven: "Ele era um compositor que apontava para o futuro, e como eu imagino, nós estejamos no futuro de Beethoven, parece que o pensamento e as ferramentas dele caem como uma luva para a atuação independente que seja na música clássica".

A coreógrafa e bailarina Deborah Colker compartilha o seu profundo envolvimento desde a infância com a música de concerto, e como Beethoven conversa de maneira poética com a sua dança, sobretudo, com a coreografia Beethoven, que ela criou na quarentena a partir da 7ª Sinfonia para celebrar os 250 anos do compositor.

O entregador de gás Marlos Oliveira de Souza conta a história por trás da célebre Für Elise, tocada no carro que ele vende gás de cozinha há mais de dez anos, e como a composição o impacta pessoalmente. E o artista visual Fabio Cardoso comenta como se baseou na Ode à alegria, o poema de Friedrich Schiller que compõe o quarto movimento da 9ª Sinfonia de Beethoven para pintar a sua série Ode ao pássaro.