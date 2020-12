Teatro de Arena e Associação de Amigos apresentam campanha para sócios

O Teatro de Arena e sua Associação de Amigos (Atapa) lançam nesta quarta-feira a campanha Sócio Espetacular, que busca aproximar os espectadores e frequentadores ao dia a dia da instituição e ainda elevar a arrecadação e o aprimoramento das ferramentas de gestão e relacionamento. Serão oferecidas quatro categorias (Básica, Intermediária 1, Intermediária 2 e Especial), com valores que variam entre R$ 150,00 e R$ 1,2 mil por ano. O pagamento da anuidade pode ser efetuado por depósito ou boleto bancário.

Entre os benefícios, estão: carteira social, descontos em ingressos e locação de espaços do teatro, entre outros. As inscrições devem ser feitas pelo site do Teatro de Arena

O diretor da instituição, Jessé Oliveira, reforça a importância de criar relações mais próximas entre o teatro e seus espectadores: “Um equipamento cultural vive de seu público, da sua presença nos eventos artísticos e no próprio convívio social em torno da instituição. A campanha convoca os admiradores do Teatro a se juntarem a nós e fazer do Arena um lugar muito especial para as artes do Rio Grande do Sul”.

Criado em outubro de 1967, o Teatro de Arena de Porto Alegre é um espaço artístico com histórico de contribuição para a cidade, sobretudo para a resistência cultural, de formação e apoio às artes cênicas locais. Projetou inúmeros artistas de teatro, música e dança, especialmente com suas residências artísticas e com a Roda de Som, liderada por Carlinhos Hartlieb.

O teatro conta com o apoio da Associação dos Amigos, que auxilia na manutenção e operacionalização de recursos financeiros, por meio de projetos de financiamentos e parcerias. Para o primeiro trimestre de 2021, está prevista a inauguração de um café bomboniere no saguão do Arena. O ambiente contará com iluminação diferenciada, pensada para dar ao hall um clima intimista. Será um espaço de convívio entre os visitantes e ponto de encontro da classe artística por toda sua importância no imaginário cultural do Estado.