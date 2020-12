Rockwork Orange promove festa virtual na noite de Natal

Nesta quinta-feira (24), véspera de Natal, acontece mais uma edição da Rockwork Orange, entre as 21h e às 3h. Adaptada para Rockwork Online, a festa clássica do Bar Ocidente está sendo realizada dentro das casas do seu fiel público desde junho, quando começaram as medidas de isolamento social em Porto Alegre. Conforme declara o produtor João Rosa, uma vez por mês, assim como acontecia na casa noturna, "as edições virtuais vem trazendo um pouco de alento para as pessoas em meio ao caos vivido porta afora", comenta. Faltando pouco mais de dois meses para os 13 anos de eventos, a produção teve seu último ato presencial em março, justamente na edição comemorativa de 12 anos.

rockwork.com.br Além dos DJs residentes João Rosa e Thales Speroni, Trind DJ, Arlisão, DJ @Reantta e Floconights dividem as pick-ups virtuais da Rockwork variando entre o rock, indie e pop rock. As entradas de acesso à sala podem ser adquiridas através do siteaté à 1h de sexta-feira (25). Os valores variam entre R$ 6,66 e R$ 69,69. Além da música, o evento também promove live com tarot cigano e competição de árvores de Natal.

Junto com a temática do filme Esqueceram de mim, que acabou de completar 30 anos, a principal mensagem que a Rockwork quer passar na véspera de Natal é "isolamento, proteção e diversão". A ideia, de acordo com o produtor, é "passar o recado direto ao público, pedindo a todos que fiquem em casa, recusem convites para se aglomerar e curtam músicas boas com familiares e amigos", completa.

Com os já conhecidos DJs da festa, atrações como live de tarot cigano, entrevistas com personalidades, performances artísticas e até promoções ao vivo, os eventos online, ainda segundo João, também têm o intuito de "manter a festa viva", mesmo com a cena noturna, particularmente as das boates, estando parada há oito meses e sem previsão de retorno.