Mãe e filha na vida real e na ficção voltam em atração de fim de ano da Globo

As atrizes Fernanda Montenegro e Fernanda Torres, mãe e filha na vida real, retornam à TV neste Natal, com o especial Gilda, Lúcia e o Bode, derivado do episódio Gilda e Lúcia, da série Amor e sorte, exibida em setembro na Globo. Depois da quarentena na Serra, mãe e filha da ficção têm que encarar uma nova realidade, com dificuldade financeira, de volta ao Rio de Janeiro.

Além da presença inevitável do bode Everi, as diferenças de personalidade entre as duas, que passam a morar juntas na casa da mãe, tornam a rotina complicada. Criado por Jorge Furtado e produzido pela Conspiração Filmes, o especial de fim de ano tem roteiro de Jorge Furtado, com Fernanda Torres e Antônio Prata, direção de Pedro Waddington e direção artística de Andrucha Waddington.

Protagonizado ainda por Joaquim Waddington, o episódio tem participações especiais de Arlete Salles e Fabiula Nascimento, além de Muse Maya, Kelzy Ecard, Thelmo Fernandes, Cibele Santa Cruz e Fernando Pestana no elenco. A atração será exibida nesta sexta-feira (25), após a novela A Força do Querer, em simulcast no Globoplay.