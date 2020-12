Após 10 anos em atividade, Comitê Latino-Americano vai fechar as portas em Porto Alegre

Conhecido pela musicalidade, pizza, cerveja e por reunir militantes da esquerda porto-alegrense, o Comitê Latino-Americano anunciou que fechará as portas do espaço localizado na rua Fernandes Vieira, no bairro Farroupilha. Alugada desde que entrou em funcionamento na Capital no primeiro trimestre de 2010, a casa passou por dificuldades financeiras após uma reforma estrutural realizada em 2019, situação que foi agravada com a pandemia.

Pelas redes sociais, o Comitê projeta a volta para o começo de 2022 em um outro local "mais amplo", mas mantendo a sua essência, ressalta o proprietário Roberto Oliveira, que também acha difícil fazer uma previsão exata do momento em que se dará o retorno, em função do cenário de incertezas.

Ponto de referência para encontro "de uma forma mais relaxada" para músicos, artistas e interessados em política, como Oliveira define, a casa está à venda com todos os imóveis dentro, sem a decoração. No dia 8 de abril, uma vaquinha online foi lançada a fim de sanar as dívidas e contribuir com as pessoas envolvidas financeiramente com o Comitê.

Com a proposta de ser "um espaço de integração cultural entre os diversos povos" da América Latina, a casa reuniu atrações artísticas de diversos cunhos, como exibição de documentários, músicos, apresentações teatrais e debates, entre outros.