SBT Rio Grande exibe série especial 'Vozes da Saúde' a partir desta terça-feira

A partir desta terça-feira (22), o telejornal SBT Rio Grande exibe a série especial Vozes da Saúde. Serão quatro reportagens feitas por Luciane Kohlmann, com edição de Fernanda Galvão. O ano de 2020 trouxe desafios imprevisíveis aos profissionais da saúde, numa rotina exaustiva dentro e fora dos hospitais. O dia a dia dos trabalhadores da linha de frente desta pandemia também é marcado por um misto de emoções: força e cansaço, motivação e desanimo, garra e frustração.

A série especial traz relatos de quem vive essa realidade, mas por um ângulo diferente. No lugar das entrevistas sobre cuidados, tratamentos e alertas sobre Covid-19, quatro profissionais da saúde conversam sobre medos, alegrias, angústias e aprendizados. "Eu cheguei a trabalhar sete dias por semana, umas 12 horas por dia, por praticamente 11 semanas seguidas", conta a infectologista Maria Luiza Arones.

Uma enfermeira, um residente, uma médica e um chefe do setor de infectologia compartilham as vidas ao longo de quase dez meses de pandemia no Brasil. Relatos que prometem emocionar o telespectador. "Por trás de toda aquela paramentação, há pessoas como nós, como eu e você, com as suas famílias. E eu queria ouvir aquelas histórias", diz Luciane Kohlmann.

O SBT Rio Grande com a apresentação de André Haar vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 11h40min.