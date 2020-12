Santa Casa lança livro 'Caminhos da Enfermagem' pelo YouTube

O CHC Santa Casa lança, nesta terça-feira (22), o livro Caminhos da Enfermagem, uma obra inédita no Brasil, que irá preencher a lacuna existente no conhecimento da origem da enfermagem no País, no Rio Grande do Sul e em Porto Alegre. A publicação traça trajetória da atuação desde o século XIX, contemplando o protagonismo das Irmãs Franciscanas e a enfermagem desempenhada na pandemia de Covid-19.

A atividade de lançamento será às 14h30min, no canal do YouTube do CHC Santa Casa . A obra poderá ser adquirida por R$ 120,00 pelo site ou presencial na Loja da Boa Causa, que fica no CHC Santa Casa (Av. Independência, 75).

O livro está dividido em dois volumes. O primeiro, traz todo o resgate histórico, abordando os contextos internacional, nacional, estadual e de Porto Alegre, na área da Enfermagem, para depois detalhar a realidade da Enfermagem na Santa Casa, o primeiro hospital do Rio Grande do Sul. Reúne a trajetória do ensino oportunizada pelas Irmãs Franciscanas, e seguindo com a enfermagem até a atualidade na instituição, ou seja, abordando a enfermagem diante da atual pandemia. Para escrever este volume, foi convidada a historiadora Elizabeth Torresini, com expertise em editoração de livros.

O segundo volume, organizado por Véra Lucia Maciel Barroso e Edna Ribeiro de Ávila, foi produzido a partir de 67 entrevistas com protagonistas de diversos tempos na Santa Casa: Irmãs remanescentes com atuação na Casa; professoras ou alunas leigas nos cursos de Enfermagem da Casa, atendentes, auxiliares, técnicos e enfermeiros que atuaram na Santa Casa; e enfermeiras gestoras dos hospitais da Santa Casa, no tempo presente. A obra, cujo projeto teve início em 2017, foi inteiramente financiada através de doações.