Paulo Gustavo participa do fim de ano da Globo com especial de '220 Volts'

Por meio de alguns de seus personagens mais queridos, Paulo Gustavo traz situações típicas das festas de fim de ano, como aquele constrangedor amigo-oculto da empresa, ou a dificuldade para escolher a roupa ideal para o Réveillon. Tudo isso e muito mais estará no 220 Volts Especial de Fim de Ano, que será exibido na TV Globo nesta terça-feira (22), após Roberto Carlos - Emoções em Jerusalém. O programa também terá exibição pelo Multishow, no dia 26.

“Os personagens do 220 Volts são frutos da minha observação, mas vistos com uma lente de aumento”, explica Paulo Gustavo, que escreveu o especial com o roteirista Fil Braz, seu parceiro desse e de vários outros projetos. “Paulo Gustavo é um artista intuitivo, genial, e um amigo querido desde os meus 15 anos. Nós crescemos juntos na vida pessoal e profissional também”, afirma Fil.

Fil Braz também fala da própria relação com o 220 Volts e sobre o especial da TV Globo. “Eu amo aqueles personagens. De certa forma, eu nunca deixei de conviver com eles. Olho pro mundo, vejo tantas mudanças, e imagino o que a Mulher Feia ou o Sem Noção estariam falando das coisas novas que nos acontecem. Foi delicioso reencontrá-los na reta final de um ano tão difícil, me debruçar sobre as trivialidades que todos vivemos nas ceias em família, nas confraternizações de amigos, e pensar que nossos laços, nossas memórias, nosso bom humor são maiores que isso tudo que estamos passando", reflete.

A atração 220 Volts Especial de Fim de Ano foi gravada em novembro, nos Estúdios Globo. Para trazer à vida todos os tipos que estarão no programa, foram utilizados oito cenários, além de um camarim, onde o ator vai aparecer descaracterizado, ao lado de Marcus Majella, e um palco com telas de LED que foi montado especialmente para o projeto.

Com participações de Herson Capri, Deborah Secco, Iza, Angélica, Mallu Vale, Rafael Zulu e Pedro Novaes, o especial teve direção artística de Susana Garcia.