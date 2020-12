Fantomaticos lança Esquina, quarto álbum da banda gaúcha

Depois do lançamento de nove singles ao longo de 2020, os Fantomaticos encerram o ano com a apresentação de seu quarto álbum de estúdio, Esquinas, que estará disponível a partir de 21 de dezembro em diversas plataformas de streaming.

Quando o grupo, ainda em 2019, se isolou em um sítio em Gramado, no interior do Rio Grande do Sul, não imaginava o tamanho e a dimensão do projeto que estava surgindo. O que era para ser apenas a pré-produção de algumas músicas cresceu e tomou forma. “Gravação ao vivo! Todos os integrantes em sintonia! Bastante feeling! Naturalmente, surgiu a base que compõe o quarto álbum da banda – Esquinas”, contam André Krause, Augusto Stern, Guilherme Fialho, Pedro Petracco e Rodrigo Trujillo.

Somam-se a essa base mais algumas gravações adicionais no estúdio da produtora Bunker Sound Design, e outras residenciais – em função do isolamento causado pela pandemia de Covid-19.

A temática recorrente do disco é a cidade – a vida e o convívio – de uma forma ora generalizada, ora específica. Porto Alegre, onde vive a banda, também está no foco. Por coincidência, muitas das letras falam de isolamento, o que dialoga com o momento. É o isolamento que a cidade nos proporciona, mesmo rodeados de pessoas.

O material foi finalizado à distância, com cada membro dos Fantomaticos em sua casa. À medida que ficaram prontas, as músicas foram lançadas no formato de singles, sempre acompanhados de vídeos produzidos pela banda ou em conjunto com diretores parceiros.

Até meados de dezembro deste ano, foram lançados nove singles e nove vídeos. A banda faz questão de frisar o quanto o fato do isolamento acabou influenciando no processo, tanto na música como nos clipes, que seguem um pouco uma estética da quarentena, com colagens e improvisos.

Na segunda-feira, 21 de dezembro, a banda apresenta o disco em sua forma completa, com todas as canções e mais o single inédito Pelas esquinas, que é praticamente uma homenagem à capital gaúcha, ao mesmo tempo que traz diversas reflexões sobre ela.

O álbum estará disponível em todas as plataformas de streaming, e o clipe, no canal da banda no YouTube, a partir do dia 21. A playlist completa dos clipes está neste link https://www.youtube.com/watch?v=ZnZcBZBX5Eo&list=PL36wfMfCU_qtdes6pDPdJ4rZSl10AA-dZ. Mais informações em www.fantomaticos.com.