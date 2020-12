Ballet Vera Bublitz apresenta Coppélia em três sessões

Tradicional companhia de dança de Porto Alegre, o Ballet Vera Bubliz apresenta, no dia 22 de dezembro, o espetáculo Coppélia no POA Drive-In Show (Avenida Padre Cacique, 1365, Praia de Belas, Porto Alegre). Serão três sessões: às 16h30, às 19h e às 21h. Informações e ingressos podem ser solicitados pelo telefone (51) 3333-3357 e Whatsapp (51) 98590-0618.

O espetáculo é um encontro de história e inovação. Coppélia faz parte de um dos momentos mais marcantes da trajetória do Ballet Vera Bublitz. Esse ballet tão tradicional e conhecido teve o ícone mundial da dança Fernando Bujones em sua primeira apresentação em Porto Alegre no ano de 1989, no Teatro Leopoldina.

Aos 10 anos, a principal revelação é Julinha Xavier, que já encantou na estreia com o papel principal de Swanilda, ao lado de Patrick Bublitz, da terceira geração de bailarinos da família. No grupo pré-profissional, o papel da boneca será interpretado pela bela Nicole Ziegelmann, de 16 anos, que se prepara para os palcos internacionais. “As bailarinas são talentos que começaram conosco quando tinham apenas dois anos”, relata, com orgulho, a diretora Vera Bublitz.

No dia 22, uma das apresentações será com o grupo infanto-juvenil, às 19h, e outras duas com os bailarinos juvenis pré-profissionais, às 16h30 e às 21h. O som será transmitido pelo rádio do carro e o público poderá assistir ao espetáculo pelo palco e em dois telões nas laterais.

Ao todo, cerca de 130 bailarinos de todas as idades se revezam nas apresentações ensaiadas seguindo todos os protocolos de distanciamento, higiene e uso de máscaras. Do grupo, fazem parte bailarinas e bailarinos premiados no Brasil e no exterior e iniciantes, dando os primeiros passos na dança.

O figurino, especialmente montado para o espetáculo, vai receber um adereço exclusivo adequado para o momento, com uma máscara de proteção estampada com uma boca, para que o sorriso das bailarinas continue em evidência. Os ingressos custam R$ 200,00 por carro, e os ocupantes do veículo devem utilizar máscaras durante o evento.