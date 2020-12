Ondas poéticas do músico Nenung

Poemas que chegam até o leitor dentro de garrafas naufragadas através da leveza das ondas, como um oráculo poético que chega a quem se disponha a abrir. É assim que nasce o projeto poético-gráfico digital Oceano lúdico, do poeta, meditador e músico Nenung, que lançou recentemente o e-book de poesia com intervenções gráficas criadas por Leo Lage. A ideia é que a cada dois meses um novo volume seja lançado, sempre focado em uma temática essencial. O e-book está disponível para venda pelo site oficial do escritor (www.nenung.com) e em suas redes sociais (Instagram https://instagram.com/nenung_dragao?igshid=1wzoo3x17v9jp e Facebook https://www.facebook.com/nenung ).

A provocação Onde anda meu poder é a temática de estreia de Oceano lúdico. Através deste questionamento, Nenung mira inspirar a reconquista da liberdade diante dos ditos poderes estabelecidos: "Escolhi esse tema porque vivemos coletivamente uma grande crise de identidade, vindos de uma tradição marcada pelo paternalismo e a dependência de autoridades centralizadoras e líderes carismáticos com validades inquestionáveis. E do quanto esse formato é um Titanic que naufraga a olhos vistos se negando a mudar ou entregar o leme", afirma o artista, em entrevista ao Jornal do Comércio.

A partir deste ponto de vista, Nenung tenta colocar em prática novas formas de valorizar o cerne da humanidade coletiva. "O incentivo e devoção ao individualismo, tão exacerbado nas últimas décadas em nome do 'progresso', nos esvaziou e deu solidez à nossa solidão nos deixando pesados, tristes e desconfiados no poder que nos habita. No meu entender, e digo isso num verso, é urgente investirmos em mais perspectivas e menos perplexidade. Pôr a poesia na prática do dia a dia e retornarmos à nossa base de sanidade e honestidade conosco. A resistência de agora tem de ser fluida e compassiva, e não a repetição reativa dessa mesma rigidez que adoeceu o planeta", explica o poeta.

Oceano lúdico tem a intenção de, através da poesia, dar definição a impressões e sentimentos com palavras e versos: "Acredito que cada um de nós tenha uma função na tribo com a qual nos identificamos e comprometemos. A minha é dar definição esculpindo palavras, ritmo e melodia sensações que estão no espaço compartilhado e então oferecer pra quem queira".

Acabou que o projeto se mostrou mais complexo do que o imaginado, e a ideia se desenvolveu até a possibilidade de uma coleção digital, com as poesias reflexivas de Nenung alinhadas à arte de Leo Lage, podendo lançar uma nova edição a cada período representativo, que conversasse de maneira fluente consigo mesmo. "Com a ideia da coleção, vimos que cada edição pediria um eixo pra se diferenciar, bastante parecido com a elaboração de um álbum, onde procuramos um encadeamento que conecte as canções com coesão. Assim, no Oceano lúdico cada edição equivale a um sopro, uma onda de inspiração, uma ilha com diferentes perspectivas sobre o tema escolhido, abertas para serem interpretadas e mantendo o compromisso com a elegância e a pulsação rítmica que pede a poesia", esclarece Nenung.

O poeta também contou sobre como o movimento digital crescente da pandemia o ajudou a aderir novos meios de publicação: "Até alguns meses atrás não concebia criar arte digital, tinha até resistência a ler em telas. Mas a pandemia trouxe muitas mudanças de perspectiva e nos pôs diante de escolhas que nossa dita normalidade anterior não apresentaria com tanta definição. Uma escolha por transformar e flexibilizar o que era tido por definido e inquestionável. Sem flexibilidade a gente morre." Ele revela que, com o passar dos meses, não só passou a ler no formato digital como compreendeu novas maneiras de integração entre arte e texto através das telas: "Em um clique a pessoa pode voar do trampolim da poesia e pousar sobre uma canção, vídeo, imagem. É uma maneira diferente de conceber e propor a leitura que, aos poucos, vou descobrindo e incorporando".

Leo Lage, que assina a parte gráfica de Oceano lúdico, já desenvolveu trabalhos anteriores com Nenung, como seu primeiro livro, chamado desCabimentos, e Incendeia tua aldeia, um livro/disco ilustrado. O artista visual também nunca tinha trabalhado com livros, o que se juntou à inexperiência de Nenung com o digital: "Se tornou um desafio conjunto encontrarmos os caminhos e o processo se tornou uma etapa de criação muito rica. Como na música, criar em conjunto traz soluções mais vibrantes e ricas. Afinamos muito bem por ambos termos gosto pela riqueza do processo, sabendo que o resultado naturalmente vai ser forte e significativo".