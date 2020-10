Canal Curta! exibe nesta semana três documentários de Silvio Tendler

Três títulos da vasta produção cinematográfica do diretor Silvio Tendler integram a grade do Canal Curta! nesta semana. Nesta segunda-feira (19), ás 16h, será exibido Os Anos JK (1980), sobre o presidente Juscelino Kubitschek e seus feitos enquanto chefe do executivo, como a construção de Brasília, até a perda dos direitos políticos em decorrência do golpe militar de 1964. Haverá reprise na terça-feira (20), às 10h.

Glauber O Filme, Labirinto do Brasil, sobre a vida e morte do cineasta, é atração na quarta-feira (21), às 21h40min. O documentário mostra a trajetória do polêmico diretor baiano que revolucionou o cinema, promovendo uma radical revisão na cultura brasileira. Imagens do enterro, depoimentos recentes de quem acompanhou sua trajetória, seu pensamento e ideias explodem na tela num filme tributo à memória de um artista que idealizava um cinema independente e libertário.

Jango tem exibição no domingo (25), às 18h45min. O filme refaz a trajetória política de João Goulart, o 24° presidente brasileiro, que foi deposto por um golpe militar nas primeiras horas de 1º de abril de 1964. A reconstituição do fato é feita através da utilização de imagens de arquivo e de entrevistas com importantes personalidades políticas como Afonso Arinos, Leonel Brizola, Celso Furtado, Frei Betto e Magalhães Pinto, entre outros.

O documentário captura a efervescência da política brasileira durante a década de 1960 sob o contexto histórico da Guerra Fria. Jango narra os detalhes do golpe e se estende até os movimentos de resistência à ditadura, terminando com a morte do presidente no exílio e imagens de seu funeral, cuja divulgação foi censurada pelo regime militar. Lançado em março de 1984, o filme teve seu roteiro escrito por Maurício Dias e Silvio Tendler, enquanto a trilha sonora foi desenvolvida por Milton Nascimento e Wagner Tiso.