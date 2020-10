Projeto Kombina realiza contação de histórias do livro 'Iberê Menino' no domingo

Em homenagem ao Dia das Crianças, a Fundação Iberê Camargo irá promover neste domingo (18) duas sessões de contação de histórias com André Neves e Chris Dias, do Projeto Kombina. Serão duas sessões, sendo às 15h, para crianças com idades entre 3 e 6 anos, e às 17h, para crianças a partir de 7 anos. O evento é gratuito e ocorre em frente ao prédio da instituição (avenida Padre Cacique, 2.000).

A dupla contará histórias do livro Iberê menino, que retrata a trajetória de Iberê Camargo através de memórias e pinceladas do universo do artista. Em Iberê menino, juntos, a quatro mãos, André e Chris pesquisaram textos, imagens e histórias para reinventar sua memória lúdica, possibilitando aos leitores outras perspectivas sobre a vida e outras leituras sobre sua arte.

O Projeto Kombina é um ponto de cultural móvel equipado com biblioteca, brinquedos e jogos, que recebeu o Prêmio Viva Leitura, do extinto Ministério da Cultura, e já percorreu quase todos os municípios gaúchos e o Uruguai.