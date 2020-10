Festa Balonê terá nova edição online na noite deste sábado

Uma das festas mais tradicionais da noite porto-alegrense, a Balonê terá uma edição virtual neste sábado (17), a partir das 21h. A balada acontecerá através da plataforma Zoom. Os ingressos, que podem ser adquiridos através pelo Sympla , custam entre R$ 10,00 e R$ 30,00.

Parte dos lucros será doada a uma instituição de caridade. Depois de adquirir o ingresso, a plataforma gera um link individual para acessar a sala no dia do evento. As entradas são limitadas, sujeitas à lotação da sala virtual.

A produção da festa incentiva os participantes a colocarem aquele modelito arrasador, típico da festa temática anos 1980 e 1990, e trazer o agito tradicional da Balonê para a sala de casa. A DJ Tais Scherer comanda a noite, com o convidado André Ozzone, que também atuará nas pick-ups virtuais.