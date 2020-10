Mostra Semente traz programação com sessão de drive-in gratuita

A quarta edição da Semente – Mostra Infantil de Cinema e Sustentabilidade contará com curtas-metragens brasileiros disponíveis gratuitamente em sessões na modalidade drive-in. O evento, que se reinventou para manter uma programação divertida e focada em sustentabilidade, é voltado para o público infantil, educadores e pais, promovendo ações junto a escolas em atividades na modalidade remota de forma gratuita.

YouTube Entre este sábado (17) e 30 de novembro, 18 curtas estarão disponíveis no canal da mostra no. No dia 25 de outubro, duas sessões na modalidade drive-in, gratuitas, serão exibidas no estacionamento da EPTC (avenida Padre Cacique, 1.365, no bairro Praia de Belas. Os ingressos, para os horários 15h e 17h30min, podem ser reservados gratuitamente pelo Sympla

A mostra trata de proteção do meio ambiente, preservação dos insumos naturais e a erradicação da poluição. Suas produções audiovisuais, vindas de 10 estados brasileiros, têm duração entre 2 e 25 minutos e abordam a diminuição do consumo, a valorização das culturas locais, a igualdade social, os direitos humanos e a ética. Tradicionalmente, realizada durante a Virada Sustentável de Porto Alegre, a Semente tem como propósito sensibilizar as crianças para o tema da sustentabilidade, disseminando um olhar proativo e responsável estimulado pelos filmes selecionados.

A curadoria dos títulos foi feita por duas especialistas na área: Luiza Lins, idealizadora da Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis e membro do Grupo Nacional Cultura Infância, e Aletéia Selonk, produtora da Okna Produções, de Porto Alegre, e gerente do Tecna. “A sustentabilidade é pauta prioritária para a sociedade contemporânea e as crianças são ainda mais empáticas diante destes assuntos. O audiovisual, por meio do entretenimento, do lúdico e do seu potencial em ativar as emoções, é terreno fértil para promover reflexões necessárias e estimular que hábitos sustentáveis sejam incluídos no cotidiano das crianças”, avalia Aletéia.