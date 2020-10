Ecarta Musical apresenta live com Mari Kerber e Ale Ravanello

Facebook YouTube Instagram Mari Kerber e Ale Ravanello se apresentam neste sábado, às 18h, em mais uma edição do projeto Ecarta Musical. A dupla apresentará canções em versões adaptadas ao piano, gaita e voz. No repertório, combinações de Roy Milton, Carmichael e Gorrell, Fabulous Thunderbirds, Marks e Simons e Louis Jordan, além de músicas próprias. A apresentação é gratuita e pode ser assistida nas redes sociais do Ecarta ().

A dupla completou seis anos de trajetória e lançou o primeiro álbum em 2019. Mari é pianista há mais de dez anos e Ravanello é gaitista com quase 25 anos de carreira. Ambos compõem e cantam.

Como solistas, se apresentaram, em 2018, no Concerto Zaffari de Blues e Jazz ao lado da Orquestra Unisinos Anchieta, sob regência do maestro Evandro Matté, em Porto Alegre. No ano passado repetiram o mesmo concerto no Festival Internacional Sesc de Música, em Pelotas, e, ainda em 2019, foram uma das atrações do Gramado Jazz & Blues Festival.