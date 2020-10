Fabrício Silveira publica novela com jogo entre ficção e realidade

O escritor gaúcho Fabrício Silveira participa, nesta quarta-feira (21), do ciclo de palestras Arredores da imagem: zona de investigações poéticas, uma parceria do Margs com a Faculdade de Educação da Ufrgs (Faced). A transmissão será pelo Google Meets, pelo link abre.ai/arredores2020 , às 19h.

A fala do autor, que também é pesquisador de Comunicação, tem o mesmo título do seu livro lançado no mês passado, Mecanosfera/ Monoambiente - Autoteoria/ autoficção (Zouk, 120 págs., R$ 40,00), uma novela de ficção teórica. No enredo, o professor universitário Fabiano Evangelista, de 45 anos, perde o emprego e se inscreve no processo de seleção para uma bolsa de estudos. A narração desses acontecimentos acaba por revelar bastidores do espaço acadêmico no País, abordando burocracia e reconfiguração de postos de trabalho e realismo capitalista.

Natural de Santa Maria, mas residente em Porto Alegre, Silveira é formado em Jornalismo pela UFSM, mestre em Comunicação e Informação pela Ufrgs, doutor em Ciências da Comunicação pela Unisinos e pós-doutor pela School of Arts and Media (Salford University, Reino Unido). É autor dos livros Grafite expandido (Modelo de Nuvem, 2012); Rupturas Instáveis. Entrar e sair da música pop (Libretos, 2013) - indicado aos Prêmios Açorianos de Literatura 2013, na categoria Ensaio de Literatura e Humanidades, e Ages 2014, na categoria de Não Ficção - e Guerra Sensorial. Música pop e cultura underground em Manchester (Belas Letras/ Modelo de Nuvem, 2016).

Ele publicou também Gigante figura (Riacho, 2018), sua estreia na escrita de ficção, indicado ao Prêmio Ages 2019, na categoria Especial. É egresso da Oficina de Criação Literária de Luiz Antonio de Assis Brasil na Pucrs. Atualmente, faz estágio pós-doutoral com bolsa PNPD Capes na pós-graduação em Comunicação da Ufrgs.

O título desta novela veio da obra Mil platôs: "Deleuze e Guattari são autores muito comuns no campo da Comunicação no Brasil. Estão, aliás, entre os mais citados nas áreas de Sociais e Humanas e da Filosofia. São muito influentes, em várias partes, há décadas".

No entanto, o professor conta que começou a ler esses autores tardiamente; esta obra, apenas no ano passado. "Foi lá que me deparei com a expressão 'mecanosfera'. Essa expressão, por sua vez, Deleuze e Guattari extraíram da obra do escritor de horror cósmico H.P. Lovecraft. Fiquei achando que 'mecanosfera' justaposta à expressão 'monoambiente' poderia resultar num bom título, fiel às situações narradas e descritas no texto. Mais uma vez: não há um sentido pronto, fechado, que nos caiba decodificar como quem lê o significado de uma palavra no dicionário. Eu estava buscando uma palavra que soasse como Cyclonopedia, que dá título a um dos livros no qual Fabiano Evangelista se detém. É uma palavra forte, mas aparentemente vazia. Em síntese, gosto dessa aliteração em 'm', gosto da sonoridade de 'mecano', 'mono', 'esfera' e 'ambiente'", completa.

A publicação traz uma crítica política ao modo como a avaliação acadêmica dos docentes vinha sendo feita, chegando ao momento atual em que o Governo Federal praticamente quer extinguir a pesquisa avançada na área de Sociais e Humanas. "Ninguém que tenha compromisso e vivência dentro das universidades brasileiras, sejam públicas ou privadas, está feliz. Não trabalhar para alterar esse cenário é trabalhar para manter as condições de uma infelicidade geral. Essa infelicidade se deve à ausência de projeto, ao descaso, à ausência de futuro. Tem a ver também com o sequestro da credibilidade e da legitimidade da ciência no País. Ou essa reputação é recuperada e uma agenda construtiva possa ser, de fato, assumida ou o futuro continuará comprometido", opina Silveira.

Na palestra desta quarta-feira (21), para o o ciclo do Margs, ele deve abordar as referências audiovisuais que traz na novela de autoficção Mecanosfera/ Monoambiente e também a situação de hoje de um membro da academia envolvido com esta temática: "Falarei, em síntese, sobre o livro, sobre o processo criativo, sobre questões abertas, sobre projetos que possam decorrer daí, sobre implicações gerais dessa experiência de escrita como experiência limítrofe, híbrida, entre o visual e o textual, literatura e texto acadêmico, jogo entre ficção e realidade".

O autor admite que a sua obra, a princípio, seria de contos, mas os rumos mudaram a partir das observações do escritor Paulo Scott, com quem ele fez uma oficina literária em 2018. "Mantivemos contato, e lhe mostrei coisas que vinha escrevendo. Scott deu algumas sugestões, disse o que funcionava ou não. E comecei a enxergar a possibilidade de desenvolver uma novela. A partir daí, foi um trabalho de editar e reeditar o material, cortar coisas, fazer acréscimos, reescrever, preencher os espaços vazios, de modo que, aos poucos, fosse aparecendo uma história mais organizada, com maior fôlego e com um perfil mais claro, com personagens, situações e demarcações espaço-temporais mais bem definidos."

Para Silveira, o prazer de escrever vem do retorno quente e espontâneo dos leitores e também da "garantia ou o resguardo de um espaço de liberdade". Ele narra: "Na universidade, tal como o livro debate, a partir de um relato ficcional, um pesquisador não escreve para ser lido, escreve para pontuar, não escreve para promover, acima de tudo, algum tipo de contribuição social, escreve para engordar o próprio Lattes, escreve para meia dúzia de pares que concordam entre si, escreve para manter funcionando um sistema que enfraquece e precariza as próprias condições de trabalho. É um tema bastante complexo, que começo agora a ver discutido com mais atenção, dentro do próprio mundo acadêmico. Sob ameaça, as universidades precisam rever o papel que assumem perante a sociedade e perante si mesmas".

Asfixia e debilidade psíquica, currículos fraudados e hiperprodutivismo burocrático são uma realidade tão forte que extravasa os muros da universidade e povoa as páginas da literatura. Com contorno literário ficcional, o exercício da escrita abandona as citações, metodologias e regras da ABNT para discorrer sobre o mesmo cenário, ainda que norteado pelas teorias contemporâneas. De um jeito ou de outro, Fabrício Silveira segue demonstrando interesse pela contribuição social das suas produções.