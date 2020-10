Exposição de esculturas marca reabertura da Casa da Memória Unimed Federação/RS

Casa da Memória Unimed Unimed/RS Federação/RS está de volta. A partir de segunda-feira (19), o espaço voltado para a preservação da memória do cooperativismo médico e da produção artística será reaberto, mediante protocolos de segurança para visitação. Em comemoração ao Dia no Médico, neste domingo (18), será aberta virtualmente, com um vídeo lançado nas redes sociais da, a exposição O desafio da pedra, do médico Lúcio Spier, que apresenta esculturas abstratas em diversos tipos de mármore.

O espaço, inaugurado em junho de 2019, estava fechado desde março em função das medidas de distanciamento causadas pela pandemia. Segundo Éverton Quevedo, coordenador da Casa, o tempo de afastamento do público foi bem aproveitado para organização de materiais e planejamento das próximas ações. "A Casa da Memória se propõe a ser um espaço de preservação da própria Unimed, então temos muito acervo: atas, fotografias, material que foi produzido ao longo desses quase 50 anos. Um dos nossos objetivos é esse, preservar essa memória institucional", comenta.

Ele também declara que o principal da Casa, por mais que o momento seja de distanciamento, é o relacionamento com a comunidade local: "Nós não estamos em uma zona característica de espaços culturais. Então o que acho interessante na casa é essa proximidade com o bairro, com o local e o entorno. O estimulante nesse processo de um ano é a proximidade com a comunidade, de ser mais um lugar de arte para a cidade." Segundo ele, nos planos futuros do local estão uma obra para a construção de um anexo, justamente para aumentar o espaço e poder apresentar mais exposições ao público. A obra está em processo de autorização pela prefeitura, já que a Casa é tombada como Patrimônio Artístico e Histórico do Município de Porto Alegre.

Em exibição no local, Lúcio Spier apresenta sua primeira exposição individual, com um numeroso acervo de peças polidas e moldadas, feitas a partir de pedaços brutos de diversos tipos de mármores, transformados em formas abstratas. O curador de O desafio da pedra, José Francisco Alves, destaca o acabamento das obras de Spier e a dedicação do escultor em seu trabalho: "Essa exposição apresenta a poética de um material que tem milhões e bilhões de anos, e que o artista pode tirar outro formato para transmitir uma sombra ou um detalhe da finalização. É o embate entre um material tão bruto e antigo, que o artista em tempo muito menor, comparado com a natureza, cria uma forma que seja bonita, agradável, e que passe esse tipo de sentimento de uma obra de arte". Alves conheceu Spier durante as oficinas de escultura em pedra ministradas por ele no Atelier Livre Xico Stockinger da prefeitura de Porto Alegre.

Junto das obras expostas, a Casa da Memória também produziu banners e fotos do artista trabalhando no atelier, mostrando parte do esculpimento de grandes blocos de pedra sendo transformados em obras de arte. Para José Francisco Alves, "isso propicia ver junto alguns processos de trabalho do escultor, como daquela coisa bruta se tira um trabalho tão bonito, com tantas formas curvas e acabamento. Mostra uma coisa um pouco educativa, didática, porque quem não conhece o processo não tem a dimensão do trabalho do artista".

Em seu segundo ano de existência, a Casa da Memória Unimed Federação/RS se consolida como um espaço de preservação da memória e incentivo a novos artistas do cenário das artes plásticas. Para Alves, que é doutor em História da Arte, o espaço viabilizado pela Unimed oferece uma oportunidade única para esses artistas, de expor suas obras sem custo e ainda ter o apoio da instituição: "A Casa dá todas as condições para os artistas e é um dos poucos espaços que propiciam isso para alguém que está começando. Hoje, se ele não tem o aporte, um patrocínio, não vai ter o espaço. A Unimed até compra uma obra da exposição. É muito bacana poder trabalhar com uma jurisdição que tem essa visão", completa o professor.

A Casa da Memória Unimed Federação/RS fica localizada em Porto Alegre, no bairro Farroupilha, na rua Santa Terezinha, 263. As visitações poderão ser feitas a partir de segunda-feira (19), mediante agendamento prévio através do telefone 3395-9599 ou pelo e-mail memoria@unimedrs.coop.br.

O horário de funcionamento será das 9h30min às 12h e das 13h30min às 17h, de segunda a sexta-feira. A exposição permanece no local até 27 de fevereiro de 2021.

Os visitantes que forem até o local, sendo permitido apenas dez por vez, deverão seguir as normas de segurança protocoladas por conta da Covid-19. Será obrigatório o uso de máscara e a aferição de temperatura na entrada. Também haverá dispositivos com álcool em gel para higienização das mãos.

Mais detalhes sobre a mostra individual do médico Lúcio Spier

São 17 esculturas produzidas em materiais como rochas vulcânicas e metamórficas

RAQUEL RECH/DIVULGAÇÃO/JC