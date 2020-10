Promoção de shopping premia clientes com canecas assinadas por artistas

ParkShopping Canoas Até 8 de novembro, o(Av. Farroupilha, 4545) apresenta a promoção Colors Spring Art, uma coleção de canecas de cerâmica com quatro ilustrações personalizadas, assinadas pelos artistas gaúchos Bruno Schilling, Melissa Westphal, Bruna Rison e Gustavo Gomes. A partir de R$ 300,00 em compras nas lojas participantes, os clientes terão direito a um brinde, com limite de quatro unidades por CPF – uma de cada modelo.

As canecas são têm a identidade da Park Gallery – Distrito de Arte, que reúne demonstrações de arte contemporânea e se propõe a ser um espaço de formação, discussão e democratização da arte, levando-a para o dia a dia das pessoas. Cada artista expôs na cerâmica traços livres que representam características de seus trabalhos e personalidades.

De Novo Hamburgo, nascido em 1987, Bruno Schilling é formado em Design Gráfico. As influências do artista visual passeiam pelo movimento moderno do desenho gráfico, originário da Bauhaus, chegando até o Afrofuturismo de Sun Ra. Com pesquisa profunda em aplicações de padronagens gráficas, especializou-se em criar malhas visuais com esquema de cor arrebatador e inserção cirúrgica das mesmas. As misturas estéticas do artista proporcionam uma viagem pelos movimentos que guiam suas inspirações: arte cinética e muralismo contemporâneo.

Nascida em São Lourenço do Sul, em 1991, Melissa Westphal é ilustradora e designer há 10 anos, formada em Comunicação Visual pelo Instituto Federal Sul- Rio-Grandense e Design Gráfico pela Universidade Federal de Pelotas. Seu projeto Manifesto Cuticuti surgiu em 2011, por meio de um trabalho de arte urbana que colava cartazes lambe-lambe com mensagens/ilustrações positivas pelas ruas/cidades. A intenção no Manifesto é desenvolver um projeto/discurso que defenda princípios nos quais ela acredita que são essenciais na sociedade em que vivemos. O projeto surge para levar um pouco mais de “cuti-cutice” e felicidade para o cotidiano das pessoas. Atualmente, esse projeto - que surgiu de maneira espontânea e despretensiosa – tornou-se um estúdio autoral de ilustração e design que tem como objetivo - através da ilustração - tornar o mundo um lugar melhor e mais cuticuti.

Bruna Rison , nascida em Santa Maria, em 1981, é arquiteta e urbanista, pós graduada em Projetos Comerciais pela UFN e artista visual por vocação. Além dos murais, também trabalha desenvolvendo ilustrações e telas, misturando diferentes tipos de materiais, como o spray, marcador permanente, acrílica e outros. Seu Ateliê encontra-se na Casa Vórtice, na Vila Belga, em Santa Maria, onde também trabalha tatuando artes autorais.

Gustavo Gomes Natural de Caxias do Sul,nasceu em em 1990. Ele tem como uma das marcas registradas de suas obras as formas difusas e ao mesmo tempo concêntricas, que sinalizam uma postura estética e uma determinação ética. As referências de harmonia, a vontade de organizar caminhos e afirmar unidade diante de diferenças formam a trajetória deste artista que atua desde 2003, usando o grafitti como mais do que uma ferramenta artística, pois espiritualidade e cidadania também brotam deste spray.

A novidade da promoção é a facilidade proporcionada pelo aplicativo Multi. Para ganhar o brinde, basta realizar o cadastro das notas fiscais exclusivamente no aplicativo no período da promoção. O app irá gerar um QR Code de contemplação que autoriza a retirada no balcão de troca do ParkShopping Canoas, localizado no Piso L2, próximo à portaria B.