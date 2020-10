Protocolos para reabertura de cinemas em Porto Alegre seguem em debate

Ainda está em análise a retomada dos cinemas em Porto Alegre. Nesta quinta-feira (15), o assunto foi tratado em videoconferência entre os representantes do setor e o Comitê Temporário de Enfrentamento ao Coronavírus.

No encontro, os representantes das salas de cinema apresentaram à prefeitura sugestões de medidas de segurança para uma futura retomada das atividades e foram informados sobre os dados mais recentes do quadro epidemiológico da Covid-19 na capital gaúcha.

permitiu a reabertura de cinemas e teatros O governo do Estadoem cidades com bandeira amarela ou laranja no distanciamento controlado e em municípios que já autorizaram as aulas presenciais.

Segundo os representantes da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas e do Sindicato das Empresas Exibidoras Cinematográficas do Rio Grande do Sul, o objetivo do setor é voltar a abrir as salas, mas com público que não ultrapasse 60 expectadores por sessão, com ocupação intercalada dos assentos para garantir o distanciamento necessário. Além disso, o consumo de alimentos ficaria permitido exclusivamente em lugares marcados.

Estes e outros itens do protocolo seguirão sendo discutidos no Comitê, que volta a reunir-se nesta sexta-feira (16).