Shopping Total terá drive-thru de doações em passeio solidário de carros antigos

O estacionamento externo do Shopping Total, em Porto Alegre, será o ponto de chegada do 1° Passeio Solidário Classic Car Club RS, no sábado (17). O evento tem uma boa causa e será local de entrega de doações, em formato de drive-thru. Mais de vinte carros clássicos, como Ferrari, Porsche, Mini Cooper, Mercedes, entre outros, devem participar.