Duo de violino e gaita-ponto lança single 'Pampiana' com videoclipe oficial

Pampiana é o primeiro single do duo de violino e gaita-ponto instrumental formado pelos gaúchos Iva Giracca e Roger Corrêa. A música será lançada de forma independente na próxima quinta-feira (22), entrando em todas as plataformas digitais, junto a um videoclipe que conta com a participação dos instrumentistas catarinenses Arthur Boscato (violão de 7 cordas) e Alexandre Damaria (percussão).

O clipe foi gravado ao vivo no Hd' Music Studio, em Florianópolis, com filmagens de Jorge Daux e captação de áudio e mixagem/masterização de Hique d'Avila.