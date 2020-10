Guinga e Vagner Cunha são a atração na quinta edição do Saraus Bell'Anima

YouTube O compositor e violonista carioca Guinga se une ao músico, compositor e arranjador gaúcho Vagner Cunha para a quinta edição dos Saraus Bell'Anima, que acontece no sábado (17), às 19h. O evento online terá ainda a participação especial de Jorginho do Trompete. A transmissão será gratuita, por meio do canal da Bell'Anima Produções na plataforma

Idealizador do projeto, Vagner Cunha promete para essa edição uma nova abordagem para as músicas de Guinga, ícone da MPB cujas canções foram gravadas por nomes como Elis Regina, Michel Legrand, Sérgio Mendes, Leila Pinheiro e Chico Buarque. O diálogo musical terá a voz e o violão de Guinga e o violino de Cunha em um repertório que reúne músicas como Via crucis, Senhorinha e Constance, gravadas em parceria para o disco Vagner Cunha convida Guinga (2016), e pérolas autorais do carioca, como Casa de Villa, Choro pro Zé, Canção necessária e O silêncio de Iara.

O projeto Saraus Bell’Anima promove uma série de concertos mensais e intimistas, realizados na sede da produtora musical Bell’Anima, em São João do Polêsine (RS). Para além da experiência musical, cada edição incorpora outras formas de expressão artística, com artes gráficas (a cargo do artista plástico Fabio Zimbres) e uma exposição fotográfica por edição, os Saraus Visuais, com obras do fotógrafo Gilberto Perin.