Programa 'Que história é essa, Porchat?' estreia na Globo nesta quinta-feira

Depois do sucesso no canal GNT, o programa Que história é essa, Porchat? chega na TV Globo nesta quinta-feira (15), à 0h20min, após o The Voice Brasil, que também estreia. Serão exibidos os melhores momentos da primeira temporada, e o primeiro capítulo conta com a participação de Claudia Raia, Ney Latorraca e Marcos Veras. A atração, conduzida por Fábio Porchat, mostra uma roda de conversa entre apresentador e convidados, entre famosos e plateia, que compartilham histórias hilárias e marcantes de suas vidas de acordo com o tema proposto.

Os atores relembraram suas histórias e participação no programa. Ney Latorraca ficou animado com a inserção do programa na TV aberta. "Fiquei surpreso também com as histórias do público, todos ficam muito à vontade, como numa roda de bate-papo. As pessoas gostam de contar e ouvir histórias íntimas, acho que por isso o programa deu tão certo", revela o ator.

Já Marcos Veras, que compartilhou a história sobre sua primeira vez em um motel, não imaginava que sua participação seria lembrada com uma das mais engraçadas da temporada. "Nunca tinha contado essa história com detalhes para ninguém, nem para amigos, então não sabia como iriam reagir. E ainda era o programa de estreia”, relembra Marcos.

Responsável pela escolha das histórias junto com a redatora final Paula Miller, Fábio Porchat explica que sua principal função no programa é fazer com que elas fiquem ainda mais divertidas. "Conheço os detalhes das histórias antes, mas as minhas tiradas são sempre improvisadas. Sou uma espécie de flanelinha das histórias. Mostro surpresa, interesse, faço a função de público. Tudo para deixá-las mais interessantes", conta o humorista.

Nas próximas semanas, nomes como Regina Casé, Marcelo Serrado, Fernanda Torres, Ivete Sangalo, Fátima Bernardes, Chay Suede, Deborah Secco, Tadeu Schmitd e Cauã Reymond irão contar suas histórias e relembrar passagens divertidas de suas vidas ao final de cada programa.