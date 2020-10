Produtora cultural apresenta série de lives sobre arte com apoio do FAC Cultural

Focada em artes visuais, a produtora cultural Sabrina Stephanou inscreveu no edital FAC Digital o projeto #QuintaDeArte e recebeu o apoio da Sedac para a realização de bate-papos pelas plataformas digitais. Nesta quinta-feira (15), às 21h, ela conversa com Lisi Wendel, diretora da Casa Tendenza.

A proposta de Sabrina é dialogar com gestores de equipamentos culturais sobre o cenário das artes visuais, tendências e ideias. A primeira convidada é Lisi Wendel, arquiteta de interiores formada pela Unisinos. Atualmente, ela está à frente da Casa Tendenza Galleria, empresa fundada em 2015, que desenvolve coleções fotográficas, pinturas e desenhos de técnica mista, a mão livre e artes digitais. Lisi assina as coleções da Casa Tendenza e participa de diversas exposições como artista contemporânea, no Brasil, América Latina e Estados Unidos.

Instagram As transmissões ao vivo ocorrem pelo perfil do@stephanoucultural. O projeto #QuintaDeArte tem outra frente, além das lives, que é o conteúdo cultural. Em toda quinta-feira, é feita uma postagem durante o dia para apresentar novos trabalhos de artistas visuais gaúchos, que têm produzido durante o período de distanciamento social.

O convidado de Sabrina na próxima quinta-feira (22) será André Venzon, diretor do Macrs e Ieavi, às 18h. No encontro seguinte, 29 de outubro, às 20h, ela conversa com Niura Borges, diretora e proprietária da Galeria Mamute.