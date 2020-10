Lulu Santos é convidado do 'Conversa com Bial' nesta quarta-feira

Uma das vozes mais potentes e queridas da música brasileira, Lulu Santos, é o convidado do Conversa com Bial da Rede Globo nesta quarta-feira (14). Jurado no programa The Voice Brasil e autor de diversos hits marcantes da teledramaturgia brasileira, o cantor conversará com o apresentador sobre sua trajetória e carreira, revivendo um passado repleto de sucessos e mergulhando em reflexões sobre o audiovisual no Brasil. Com direção artística de Mônica Almeida, a atração vai ao ar à 0h45min, após o Jornal da Globo.

No programa, Lulu Santos também conta como uma apresentação ao vivo de Roberto Carlos, também na televisão, mudou a sua vida, e comenta sobre a influência de figuras-chave para o amadurecimento do show business brasileiro, como Carlos Imperial. O entrevistado ainda fala sobre os sucessos que fizeram parte da trilha sonora de tantas novelas, revê antigas apresentações e analisa a sua evolução como artista, traçando um paralelo entre a música e a indústria fonográfica. “Hoje em dia você não ouve música, você vê música”, comenta o cantor.

Além da carreira musical, Lulu Santos percorre ao lado de Pedro Bial outras facetas de sua carreira, como a participação em programas como Os Trapalhões e o papel de técnico no The Voice Brasil, que estreia sua nona edição nesta quinta-feira (15). Sobre o reality, o cantor, que faz parte do time de técnicos desde a estreia da atração, em 2012, garante ter aprendido muita coisa neste processo.