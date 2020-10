Série sobre programa secreto começa segunda temporada no canal History

O History estreia neste sábado (17), às 20h40min, a nova temporada de Óvnis: Investigação secreta, série produzida pelo cantor Tom DeLonge, ex-vocalista da banda de rock Blink 182. A produção revela as evidências e descobertas de um programa secreto do governo norte-americano sobre os avistamentos de objetos voadores não identificados.

A segunda temporada traz imagens exclusivas, entrevistas com testemunhas oculares e ex-agentes militares, e avanços importantes sobre o conhecimento da tecnologia por trás desses intrigantes fenômenos. Uma sequência de encontros surpreendentes e novas investigações instigam os telespectadores a fazerem perguntas e procurarem respostas.

No episódio de estreia, Óvnis em combate, veteranos do exército dão depoimentos sobre fatos que datam da Guerra do Vietnã. A equipe que conseguiu fazer a Marinha dos Estados Unidos admitir a sua existência tentará unir os pontos para descobrir se esses óvnis sobrevoaram o país durante décadas.