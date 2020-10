Wander Wildner faz lançamento online de disco em plataforma de shows

site da plataforma Fãs do rock gaúcho terão a chance de curtir uma noite de muita música com o cantor e compositor Wander Wildner nesta quinta-feira (15). A atração é o lançamento do disco Wander Wildner Power Trio ao vivo, a partir das 20h, no canal ShowLivrePlay. Ingressos, a partir de R$ 10,00, estão disponíveis no

As primeiras 50 unidades são promocionais, e incluem apenas o acesso à apresentação. Outros pacotes contam com descontos para produtos de Wander Wildner na loja virtual do músico (R$ 20,00) e o download de 2 EPs do artista, Qu4tro Qu4rtos de Qu4rentena Qu4ntica e 3XWW (R$ 30,00).

No show, Wander conta com o auxílio de Pitchu Ferraz (baixo) e Georgia Branco (bateria) para passear por momentos emblemáticos de sua trajetória musical. Wander Wildner Power Trio ao vivo foi gravado em 12 de março, dias antes do novo coronavírus chegar oficialmente ao País. A intenção original era cair na estrada, mas a pandemia estragou os planos - nada, porém, que fosse capaz de deixar o inquieto músico parado por muito tempo.