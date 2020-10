Festival Elas nas Artes oferece criação e experimentação para mulheres

O espaço cultural Fora da Asa promove, sábado (17) e domingo (18), o Festival Elas nas Artes. Realizado totalmente em ambiente online, o evento será composto por oito oficinas, todas ministradas de mulheres para mulheres, abrindo espaços de criação e experimentação em diferentes formas de expressão artística.

Sympla As atividades envolvem diferentes linguagens artísticas, como funk, cinema e fotografia, além de aulas voltadas às áreas de criação e expressão corporal. É possível obter ingressos, a preços populares, e se inscrever para as bolsas por meio da plataforma

O festival oferece ainda bolsas com vagas gratuitas, que podem ser preenchidas por mulheres negras, indígenas, LGBTQI+ ou em situação de vulnerabilidade socioeconômica. A seleção será feita a partir da justificativa e divulgada nas redes do Fora da Asa e por e-mail para as participantes selecionadas. Cada atividade terá em torno de 120 minutos, e nenhuma delas requer conhecimento específico ou experiência prévia.

As atividades começam no sábado (17), às 14h, com o curso Perspectiva feminista na fotografia, ministrado por Iasmin Schleder. Mais tarde, às 16h, será ministrada a oficina Construção de personagens não-bináries, com a roteirista, diretora e crítica de cinema Gautier Lee, do coletivo Macumba Lab. A partir das 18h, acontece a oficina Corpo-mãe: expressão corporal e funk, com as ministrantes Camila Falcão e Manuela Miranda. O primeiro dia de Elas nas Artes se encerra a partir das 20h, com a atividade Poesia salva vidas! Por uma poética antirracista e de representatividade preta e periférica, a cargo de MIKAA e Mariana Abreu Marmontel.

O domingo (18) inicia com Experiência cênica para mulheres, a partir das 14h. A oficina, que é oferecida desde 2018 no Espaço Cerco Cultural, será ministrada pela realizadora e pesquisadora Kalisy Cabeda. A partir das 16h, é a vez da oficina Criação musical para mulheres, com Clarissa Ferreira. Às 18h, tem início o encontro Vozes latino-americanas: performance e poesia, que será conduzido por Natasha Felix e Luiza Romão. Encerrando o festival, às 20h, a atividade Mulheres tocando o terror: cinema de gênero e feminismo, com a ministrante Luciana Tubello Caldas.