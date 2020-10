Evento inédito online reúne mulheres de todo o País para conversar sobre livros

Começa neste sábado (10) o I Encontro Nacional Virtual do Mulherio das Letras, apresentando mulheres de todo o País em três dias de rodas de conversa, saraus, mesas, entre outras iniciativas. O evento foi organizado pelo Mulherio das Letras do Rio Grande do Sul.

Antecedem o encontro várias oficinas, todas com turmas completas e listas de espera desde os primeiros dias de divulgação interna, nos grupos do movimento em redes sociais. Toda a programação principal será transmitida pela página pública do Mulherio das Letras no- parte dela também no canal dodo Mulherio/RS. A participação ativa nas salas é reservada às mulheres, mediante inscrição prévia.

Nesta sua primeira edição em plataformas virtuais, quatro escritoras gaúchas foram escolhidas pelo grupo do RS como mulherageadas: Maria Helena Vargas da Silveira (1940-2009), Lara de Lemos (1923-2010), Lilian Rocha e Eliane Brum. As mulheragens a autoras são tradicionais desde 2017, quando o I Encontro do Mulherio das Letras foi realizado em João Pessoa, na Paraíba.

Outra marca registrada são as rodas de conversa: debates sem coordenadoras, sem monopólio da fala, com microfone aberto. Cada roda tem uma mediadora, a quem cabe apenas dar avisos, organizar o encontro e garantir a distribuição do tempo entre as que se inscrevem para falar.

Outra mulher anota sugestões de ações e atividades, ideias, conclusões, para serem levadas à roda final na noite do encerramento. Assim como as mulherageadas, os temas das rodas também foram escolhidos em enquete, no grupo nacional do Mulherio no Facebook, que hoje reúne mais de 7 mil mulheres ligadas à cadeia criativa e produtiva do livro em todo o País, algumas no exterior.

Movimento feminista que reúne escritoras, editoras, ilustradoras, professoras, pesquisadoras e livreiras, entre outras mulheres ligadas à cadeia criativa e produtiva do livro no Brasil e no exterior, o Mulherio das Letras luta por sua visibilidade, questionando e ampliando a participação no setor. A ideia surgiu em julho de 2016, em reunião informal das escritoras Maria Valéria Rezende, Ana Maria Gonçalves e Conceição Evaristo, durante a Feira Literária de Parati (Flip).

Nos grupos nacional e regionais do Facebook, apenas mulheres são aceitas; nos encontros, homens são admitidos como ouvintes. Participante da primeira mesa do evento, neste sábado (10), às 10h30min, a poeta Ana Dos Santos destaca o ineditismo do I Encontro Nacional Virtual Mulherio das Letras: "É o primeiro organizado pelo Mulherio das Letras Rio Grande do Sul. É o primeiro encontro virtual por conta da pandemia. E, por fim, teremos como uma das 'mulherageadas' aquela que é considerada uma das primeiras escritoras negras do Rio Grande do Sul, Maria Helena Vargas da Silveira".

Ana participa da roda de conversa ainda com Cristina Gamino Gomes Tonial e Shaiane Vargas, tendo como mediadora Lilian Rocha. Toda a programação é gratuita. Para participação ativa (com link de acesso às salas, colaborar com os debates e leituras, solicitar certificados) é necessária inscrição prévia, mas o acesso é limitado a 100 pessoas em cada atividade. Algumas já têm lista de espera, e somente mulheres podem se inscrever. Para quem quiser somente assistir, pode acompanhar as lives pelo Facebook e YouTube.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA