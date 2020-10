BarraShoppingSul promove ação de Dia da Criança com promoção e incentivo à doação

Sem poder promover diversão e interação entre os pequenos durante o mês das crianças em função ainda da prevenção à Covid-19, o BarraShoppingSul (Diário de Notícias, 300) preparou uma atração com sorteio e doações beneficentes para este período. Com o BarraCadabra fechado para atender os protocolos de segurança, o shopping quer garantir as brincadeiras de uma forma diferente e também incentivar a doação de brinquedos e alimentos para entidades sociais da capital.

A Rosa dos Ventos, espaço central do shopping, será decorada em um ambiente lúdico e receberá três vitrines gigantes repletas dos brinquedos mais desejados e também roupas e acessórios infantis com as novidades de primavera-verão. Os clientes que gastarem R$ 200,00 em compras no shopping recebem números da sorte para concorrer ao sorteio das vitrines. Todos os itens foram selecionados por uma equipe de curadores e divididos por faixa etária de 3 a 12 anos somando um valor de R$ 15 mil em produtos, sendo R$ 5 mil por vitrine.

Também na Rosa dos Ventos, fica o ponto de arrecadação de alimentos e brinquedos disponível até o dia 25 de outubro. Os itens alimentícios doados serão destinados ao Mesa Brasil e entidades que trabalham com pessoas em vulnerabilidade social. O Barra vai doar 70 cestas básicas para complementar a ação social de Dia das Crianças.