Margs apresenta ciclo de debates sobre assuntos relacionados à imagem

O Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Margs) e a Faculdade de Educação da UFRGS (Faced) apresentam nesta sexta-feira (9) mais uma edição do ciclo de debates Arredores da imagem: zona de investigações poéticas. Nesta edição, o convidado é o pedagogo Elisandro Rodrigues, doutor em Educação, cuja palestra parte do tema Não há imagem sem imaginação, fragmento de um texto de Georges Didi-Huberman, filósofo e historiador da arte francês, que defende a imagem como processo e ato.