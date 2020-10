Iguatemi Kids une brincadeira, educação e fazer artístico no mês de outubro

Durante o mês de outubro, o projeto Iguatemi Kids por O pequeno colecionador oferece arte, educação e entretenimento em formato digital. Ao longo das próximas semanas, será possível acompanhar, nas redes sociais do Iguatemi, renomados artistas que irão apresentar lives, IGTVs e stories, voltadas ao fazer artístico e direcionadas para o público infantojuvenil e suas famílias.

Para esta edição, estão confirmados nomes como Alexandre Mazza, Gisela Motta, Julio Villani, Leda Catunda, Lenora de Barros, Marcelo Zocchio e Stela Barbieri, entre outros. Abordando temas como o fazer artístico, a memória e a convivência, esses artistas criarão conteúdos de caráter lúdico. A ideia é que os brinquedos e atividades levantem questionamentos ligados a aspectos como processo criativo, linguagem artística e relações afetivas.

O pequeno colecionador é um projeto com o objetivo de pensar e experimentar o brinquedo como uma forma de expressão, como um exercício de imaginação e reflexão sobre o mundo. Aos mais novos, é uma oportunidade de adentrar no universo da cultura artística; aos mais velhos, oferece a chance de relembrar e se divertir uma vez mais com as brincadeiras das crianças. A partir do final de outubro, as obras e brinquedos criados pelos artistas participantes poderão ser encontrados e comercializados na plataforma de e-commerce