Historiadora lança livro sobre destacada pintora do Barroco europeu

YouTube A historiadora Cristine Tedesco lança nesta sexta-feira (9), na Feira do Livro de Bento Gonçalves, o livro Artemisia Gentileschi: trajetória biográfica e representações do feminino (1593-1654) (Oikos, 318 págs., R$ 35,00). O evento acontece às 18h30min, com transmissão ao vivo pelo canal doda Feira.

A publicação é resultado de pesquisa inédita de mestrado e doutorado sobre a pintora Artemisia Gentileschi, uma das mais bem-sucedidas do período Barroco na Europa. Durante a pesquisa, Cristine esteve em museus e arquivos históricos da Itália , onde a artista viveu e desenvolveu sua carreira.

Segundo a autora, já foram comercializados cerca de 500 exemplares da obra, com cópias enviadas para quase todos os estados do Brasil e para a Itália. No momento, a obra pode ser adquirida nas livrarias Bamboletras, Taverna (ambas em Porto Alegre), Dom Quixote (Bento Gonçalves) e Do Arco da Velha (Caxias do Sul). A publicação é financiada pelo Fundo Municipal de Cultura de Bento Gonçalves.