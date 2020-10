Sarau do Solar apresenta show com Daniel Debiagi

Daniel Debiagi participa nesta quinta-feira (8), às 18h, do Sarau do Solar virtual, na Sala de Música do Multipalco. O espetáculo, com participação do pianista Jackson Spinder, é apresentado em versão voz e piano, com arranjos especiais para a ocasião.

O show Sem chover em teus olhos traz temas autorais e releituras do universo do músico para o palco. No repertório estão, entre outras, as canções Duas quadras, Bem que me faz, Samba do avesso, Tango para Maysa e Nem eu (Dorival Caymmi) e Você me vira a cabeça (Paulo Vale/Chico Roque).

Baseado no disco homônimo que rendeu a Debiagi o troféu de Melhor Intérprete no Prêmio Açorianos de Música 2019, o espetáculo propõe um questionamento sobre a empatia, sentimento importante para compreensão do mundo atual e das mensagens cantadas nas obras. O trabalho do artista traz como eixo a MPB, que flerta com o pop, o folk e a poesia, passeando por diferentes ritmos, como valsa, samba, chamamé, blues e outros.