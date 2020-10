Luli Cabeda lança curso 'Fundamentos da teoria musical pra iniciantes no piano'

Musicista e professora de piano há 10 anos, Luli Cabeda tem um olhar dedicado ao desenvolvimento musical de seus alunos. Nesta quinta-feira (8), a partir das 19h30min, lançará seu um novo projeto, viabilizado pelo FAC Digital RS, Fundamentos da teoria musical pra iniciantes no piano, no seu canal noe também no seu perfil no(@lulicabeda).