Documentário sobre as gravações do álbum de Pitty vai ao ar no GNT

O GNT exibe à meia-noite desta quarta-feira (7) para quinta-feira (8) o documentário Matriz.doc, produção que acompanha o making das gravações do álbum Matriz da cantora Pitty. O filme é dirigido por Otavio Souza, que, além de trabalhar com sua equipe, é amigo da baiana, e desta maneira consegue trazer ao público a intimidade do estúdio, as conversas e comentários dos bastidores das gravações.

Otavio também documentou vários dias das gravações do álbum, incluindo quando Pitty recebeu no estúdio Lazzo Matumbi, Larissa Luz, Nancy Viegas e os integrantes do BaianaSystem Russo Passapusso, Roberto Barreto e SekoBass. Trechos de entrevistas da cantora e compositora na ocasião do lançamento também estão filme. “É um resgate de identidade, é uma retomada. É uma ocupação de uma coisa que é nossa, que é nossa cultura. Porque é isso: ou você respeita a existência ou espere resistência”, declara Pitty.

Com coprodução da gravadora Deck, Matriz.doc é um passeio pela jornada de Pitty desde o início de sua história na música e pelo que está em seu entorno: o processo de criação, a construção de uma carreira artística, o “sair de seu lugar de origem” e observar sua carreira de um outro ponto: o agora.