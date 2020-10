Chefs amadores devem transformar ingredientes de geladeira em prato principal

No episódio de MasterChef desta quarta-feira (7), às 22h45min, os oito cozinheiros amadores participantes do reality culinário precisarão cozinhar pratos com ingredientes que são encontrados tradicionalmente na geladeira dos brasileiros. Nesta primeira etapa, será necessário mostrar habilidade para elevar o sabor de alimentos como contrafilé, posta de cação, carne moída de frango, bisteca, lentilha, grão de bico, ovos, leite, manteiga, mandioca, abóbora, além de outros legumes e leguminosas.

Na segunda etapa, os sobreviventes da competição deverão elaborar um prato onde a batata seja a estrela principal. Os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin mostram alguns dos cinco mil tipos, como monalisa, asterix, bolinha, batata doce roxa, branca e laranja, além das peruanas. Para inspirar os competidores, os chefs apresentam técnicas que são utilizadas em alguns preparos, como nhoque, duchesse, gratin, rosti, frita, palha e chips. A vantagem do ganhador do primeiro desafio vai colocar ainda mais fogo nesta disputa.

O autor do melhor prato conquistará o 13º troféu do MasterChef 2020, além de ganhar R$ 5 mil do PicPay e doar a mesma quantia para a Valorizar Centro de Socialização. O vencedor do episódio ainda será premiado com uma bolsa de estudos integral para graduação ou pós-graduação da Universidade Estácio, um dispositivo Echo e R$ 5 mil em compras no site da Amazon. A Brastemp também dará ao campeão um forno da linha Gourmand, digno de um chef, e a Tramontina oferecerá um jogo de panelas profissional e um Kit Chef de facas.