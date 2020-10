João Maldonado comemora aniversário com recital de piano no Espaço 373

João Maldonado celebra 56 anos de vida nesta quarta-feira (7). Para marcar a data e celebrar 37 de carreira, ele apresenta o show Recital de piano em casa. O projeto foi contemplado no FAC Digital RS, edital da Secretaria de Estado da Cultura promovido em parceria com a Universidade Feevale, de Novo Hamburgo.

canal do YouTube do músico Espaço 373 Eventbrite Às 20h, a live acontece, simultaneamente, peloe do, que vem apoiando artistas neste período isolamento social. A data marca, ainda, a reabertura gradual do 373 para até 30 pessoas (a capacidade total é de 130 pessoas) com agendamento prévio pelo, em cumprimento a todos os protocolos de segurança sanitária. A apresentação tem entrada gratuita.

No repertório, composições feitas para a família, além das músicas do disco Beauty, lançado em novembro do ano passado pela Loop Discos. “É um aniversário bem diferente. Já não tenho mais minha vó nem meus pais. Minhas irmãs, que moram fora de Porto Alegre, não vejo desde o início dessa loucura que estamos passando. Então, este show é uma forma de estar perto deles e, também, de agradecer por estarmos sobrevivendo à pandemia do coronavírus”, diz Maldonado.

Desde o início da pandemia, ele tem aproveitado o tempo para estudar Harmonia com o pianista Fabio Torres, do Trio Corrente, Grammy 2014 como Melhor Álbum de Jazz Latino, e compor. Ele está preparando um trabalho de bossa nova que será lançado em breve, com várias participações especiais, pela Loop Discos.

“Apesar de tudo, estou vivendo um momento muito feliz. Passei pelo rock, fui o primeiro pianista a gravar um álbum de blues no Rio Grande do Sul, em 2019 lancei meu primeiro disco de jazz e só faltava a bossa nova. Fui desafiado pelo Edu Santos (Loop Discos), precisei estudar muito e o trabalho está ficando maravilhoso. Vamos tocar a alma das pessoas”, destaca Maldonado.