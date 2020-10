Live nesta quarta-feira divulga regulamento do 1º Festival de Cinema Negro em Ação

Nesta quarta-feira (7), às 19h, o regulamento do 1º Festival de Cinema Negro em Ação será tema de uma live comandada pela cineasta Camila de Moraes, curadora do projeto. O bate-papo também terá a participação da jornalista Clarissa Lima, da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), que junto com Camila irá esclarecer dúvidas e explicar detalhes sobre a participação do concurso.