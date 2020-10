Fotógrafa Cristina Kahlo participa de estande virtual na Feira do Livro

Facebook A Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) traz para seu estande virtual na Feira do Livro da cidade a fotógrafa mexicana Cristina Kahlo, sobrinha-neta da pintora Frida Kahlo. A mesa de diálogo online Família Kahlo – berço de artistas acontece nesta quarta-feira (7), às 16h. As inscrições devem ser feitas através do e-mail editais-cultura.pre@ufsm.br. A atividade poderá ser acompanhada peloda Editora UFSM.

O evento marca o lançamento do livro O abraço de amor de Kahlo, Estrada, Zenil e eu: uma genealogia matricial a partir do corpo performativo, do professor Odailson Berté. A obra é resultado do pós-doutorado em que o pesquisador residiu no México e conheceu familiares da pintora e artistas que foram próximos a ela.