BandNews TV exibe documentário em homenagem a Zuza Homem de Mello

O BandNews Docs desta semana apresenta um programa especial com uma hora e meia de duração sobre a vida e carreira de Zuza Homem de Mello, renomado musicólogo brasileiro que morreu domingo (4). O documentário Zuza Homem de Jazz vai ao ar a partir das 23h desta terça-feira (6), na BandNews.

O longa produzido pela Cine Group retrata a relação de devoção de Zuza com a música, transformando sua paixão em significado de vida. A busca pela beleza e originalidade o consolidou como a maior referência do jornalismo musical do País.

Nos anos 1950, Zuza abandonou a carreira de engenheiro e se aventurou no mundo da música. Foi discípulo do lendário contrabaixista Ray Brown, na Julliard School of Music, e conheceu as maiores lendas do jazz americano em Nova York (Estados Unidos).

Depois, já de volta ao Brasil, ele se tornou engenheiro de som dos programas musicais e festivais da TV Record nos anos 1960, participando do nascimento daquela que foi a geração de ouro da música popular brasileira. Na década de 1970, o musicólogo atuou como produtor ao dirigir uma série de shows de artistas como Alcione, João Bosco e Ivan Lins.