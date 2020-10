Confira os escritores finalistas do Prêmio Minuano 2020

O Instituto Estadual do Livro (IEL), instituição da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac), divulgou as obras finalistas do Prêmio Minuano de Literatura de 2020. O anúncio dos vencedores desta edição, que tem como patrono o escritor Sergio Faraco, ocorrerá no dia 6 de novembro, como parte da programação da 66ª Feira do Livro de Porto Alegre. A transmissão terá início às 19h, no canal do IEL no YouTube