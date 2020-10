Jessé Oliveira fala sobre teatro negro para o Arte como Ciência

YouTube O diretor e administrador Jessé Oliveira é a atração do segundo episódio do projeto Arte como Ciência, nesta terça-feira (6), às 18h30min. A entrevista terá como tema o Teatro negro no Rio Grande do Sul, e será exibido no canal do projeto no. A exibição é ao vivo, e o público poderá interagir, enviando comentários e perguntas.

No Arte como Ciência, Jessé vai falar sobre sua trajetória e discutir aspectos históricos do teatro negro gaúcho, desde suas origens até a contemporaneidade. Ele é fundador e diretor do Grupo Caixa-Preta, pioneiro no desenvolvimento do teatro negro contemporâneo gaúcho. Realizou a direção de mais de 40 espetáculos de teatro, dança e música, apresentados em todo o Brasil e América Latina, além de dirigir a peça Das pferd des heiligen na Alemanha.

Jessé Oliveira também atuou, até junho deste ano, como gestor na Casa de Cultura Mario Quintana, em Porto Alegre. Atualmente, cursa mestrado no Programa de Pós Graduação em Artes Cênicas da Ufrgs e é diretor do Instituto Estadual de Artes Cênicas da Secretaria de Estado da Cultura (Sedac).

A entrevista terá tradução solidária em inglês e espanhol, de forma alinhada com o caráter internacional do Arte como Ciência. O projeto propõe uma refelxão sobre o papel social da arte, com base em um ponto de vista científico, ao dialogar com artistas que constroem sua práxis na articulação entre criação e reflexão. A coordenação pedagógica é de Viviane Juguero, e a coordenação técnica fica a cargo de Daniela Israel.