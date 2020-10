Festival de Roteiro de Porto Alegre divulga curtas premiados

O Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre (Frapa) anunciou os vencedores de sua oitava edição. O ganhador do troféu de melhor roteiro da mostra competitiva de curtas foi Sem asas (SP), escrito por Renata Martins.

O roteiro de O conforto das ruínas (SP), de Gabriela Lourenzato, recebeu o prêmio do júri popular. Os outros vencedores foram os roteiros dos curtas Marie (melhor personagem), Céu da boca (melhor diálogo), Bonde (melhor cena), A felicidade delas (melhor final) e Os últimos românticos do mundo (melhor título).

No concurso de roteiros, Tempo meio azul piscina, de Sofia Federico, e Inimigo interno, de Eva Freire e Rogério Cathalá, ambos da Bahia, foram os vencedores em primeiro lugar nas categorias longa-metragem e piloto de TV, respectivamente. Mais de 450 roteiros de todo o Brasil foram inscritos neste ano. A premiação inclui cópias de software de edição Final Draft 11, bolsas de estudos e prêmios em dinheiro.

Considerado o maior evento do gênero na América Latina, a 8ª edição do Frapa aconteceu exclusivamente em formato online em razão da pandemia da Covid-19. Um dos destaques deste ano foi o FRAPA[LAB], feito em coprodução com o Projeto Paradiso, laboratório que atendeu os 12 finalistas do concurso de roteiros. A realização do Frapa é da Coelho Voador e Epifania Filmes, com direção de Leo Garcia e produção-executiva de Mariana Mêmis Müller.

Relação dos premiados