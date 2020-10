Globo Repórter explora mistérios do sertão nordestino nesta sexta-feira

O Globo Repórter exibe nesta sexta-feira (2) um programa inédito, gravado antes da pandemia de Covid-19. O episódio irá percorrer cenários pouco conhecidos da Bahia, Pernambuco, Alagoas e Sergipe como as margens do Lago de Sobradinho, onde a terra seca do sertão baiano dá lugar a um mar de água doce, com praias cristalinas.