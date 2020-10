Arnaldo Antunes é o convidado de duas emissoras na noite desta sexta-feira

Arnaldo Antunes estará no programa Metrópolis, da TV Cultura, nesta sexta-feira (2), às 19h40min. O músico, que se apresenta no Sesc, falará sobre a retomada de shows e seu novo disco, O real resiste.

Este será o primeiro espetáculo produzido na própria instituição, e não na casa do artista, mesmo que sem público. A ideia é, a partir de agora, dar vazão a técnicos e produtores das unidades da rede em momento tão difícil.

O compositor também comenta sobre seus três clipes que dialogam com a questão ambiental no Brasil. Um, mais político, fala dos índios e queimadas. O outro mostra o cantor em uma comunidade indígena onde compôs Língua índia e parte do novo disco. O terceiro foi sua participação no vídeo lançado pela Tetê Espíndola, junto de outros artistas, cantando a música Adeus Pantanal, de Itamar Assumpção, com o intuito de chamar a atenção para tudo o que a região vem sofrendo.

O músico, escritor e artista visual também é o convidado que fecha a semana de entrevistas do Conversa com Bial, na Globo. Nesta sexta-feira (2), após o Jornal da Globo, o entrevistado, que acaba de completar 60 anos, fala sobre a fase atual de sua carreira e também relembra com carinho da época em que era um dos integrantes da banda Titãs.